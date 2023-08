John Cena prova a risollevare Overwatch 2, ma purtroppo non sarà un nuovo eroe

In vista dell'inizio della Stagione 6 e con il numero di utenti che cola a picco, Blizzard Entertainment prova a risollevare le sorti di Overwatch 2 ingaggiando John Cena, ex wrestler professionista e ormai celebrità hollywoodiana affermata. Ma cosa ci fa la star della WWE da queste parti?

Spegniamo subito gli entusiasmi specificando che no, John Cena non sarà il tanto chiacchierato nuovo personaggio di Overwatch 2 (quello sarà, in realtà, una nuova eroina di supporto). Come potete vedere nel trailer allegato in cima a questa notizia, la celebrità s'è calato nei panni di un hacker per "fare irruzione nella community" e ricordare ai giocatori del lancio di Invasione, un nuovo pacchetto di missioni PvE acquistabile a partire dal prossimo 10 agosto, giorno in cui prenderà anche il via la Stagione 6.

Al prezzo di 15 euro i giocatori potranno affrontare tre missioni PvE a Rio de Janeiro, Toronto e Göteborg (seguendo, a detta di Blizzard, obiettivi complessi e una storia intricata) e riceveranno in aggiunta 1.000 monete di Overwatch, Un modello leggendario di Sojourn nuovo di zecca e lo sblocco eroina Sojourn. Per chi non bada a spese ci sarà il Pacchetto Invasione Premium, che a 40 euro aggiungerà altre 1.000 monete di Overwatch, il Pass Battaglia Premium della nuova stagione con 20 salti di grado e altri due modelli leggendari per Cassidy e Kiriko.

In attesa di conoscere l'identità della nuova eroina di supporto, possiamo anticiparvi che la Stagione 6 porterà con sé anche degli importanti modifiche agli eroi. Quasi metà del roster sarà interessato da bilanciamenti: Cassidy vedrà la gittata della sua Granata Magnetica ridotta, mentre Torbjorn godrà di un fuoco primario con una cadenza maggiore. Le modifiche programmate sono innumerevoli, trovate un'anteprima sul sito ufficiale di Overwatch 2.