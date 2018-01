John Gonzalez ci parla di come è nata e come si è evoluta la storia di Horizon Zero Dawn

Poco meno di un mese faha pubblicato su Youtube un documentario della durata di circa un'ora interamente dedicato a, in cui gli sviluppatori ci parlavano della nascita del progetto e di come è cambiato e si è evoluto nell'arco dei sei anni di sviluppo.

In questo documentario erano presenti anche alcuni frammenti tratti da un’intervista a John Gonzalez, il narrative director assunto da Guerrilla Games appositamente per dare una forma alla storia di Horizon Zero Dawn. Recentemente è stata pubblicata la versione integrale di quell'intervista, della durata di oltre 40 minuti, in cui lo sviluppatore ci parla delle difficoltà che ha dovuto superare nella creazione della trama e dei personaggi, e ci illustra i motivi dietro alcune delle decisioni prese, rivelandoci anche qualche interessante retroscena: sapevate ad esempio che secondo i piani iniziali Aloy avrebbe dovuto trovare il focus solo dopo la Prova? In apertura di notizia potete osservare l’intervista estesa a John Gonzalez, mentre a fine pagina potete consultare il documentario sulla nascita del gioco. Ricordiamo ai lettori che nelle ultime settimane Noclip ha pubblicato anche altri video di approfondimento dedicati ad Harvey Smith (System Shock, Dishonored, Deus Ex) e a Prey e gli Immersive Sim in generale.