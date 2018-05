John Kodera: PS5 potrebbe essere fortemente integrata con i dispositivi portatili

Intervistato da Bloomberg, John Kodera (CEO di Sony Interactive Entertainment) non ha escluso che la compagnia possa nuovamente esplorare il mercato delle console portatili, anche se attualmente non ci sono piani in merito...

Una nuova console portatile Sony? "Non lo escludo a priori", afferma John Kodera, anche se "forse, piuttosto che separare i due mercati (fisso e portatile, ndr) sarebbe meglio pensare al primo come un modo per portare in maggior numero di esperienza su console casalinghe, in ogni caso continueremo a testare il terreno per capire cosa desiderano i consumatori dal mercato portatile."

Kodera afferma poi che la prossima generazione di PlayStation (PS5) potrebbe "essere strettamente integrata con i dispositivi portatili", sebbene il riferimento in questo caso possa essere a smartphone e tablet, piuttosto che ad una nuova piattaforma portatile. Sony sta cercando di entrare nel mercato mobile con ForwardWorks, etichetta specializzata nella produzione di giochi per iOS e Android.

L'aver citato l'integrazione tra console casalinga e gioco portatile sembra indicare la volontà di guardare verso Nintendo Switch e la sua natura ibrida, tuttavia al momento è decisamente troppo presto per fare ipotesi. Secondo gli analisti, PlayStation 5 potrebbe uscire "non prima del 2020" con il 2021 come probabile anno di lancio per la nuova piattaforma Sony.