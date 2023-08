John Marston e Bonnie si riuniscono in un cosplay di Red Dead Redemption

Red Dead Redemption è sbarcato su PlayStation 4 e Nintendo Switch, riportando i giocatori in una meravigliosa e suggestiva avventura nel selvaggio Far West. Facciamo ritorno nel 1991, al confine tra Texas e Messico, attraverso un cosplay di John Marston e Bonnie MacFarlane da Red Dead Redemption.

Già disponibile all'acquisto in formato digitale, Red Dead Redemption debutterà in versione fisica a partire dal 13 ottobre 2023. Quello che Rockstar Games ha riportato al pubblico a distanza di tredici anni dall'uscita originale non è né un remake, né una remastered. Red Dead Redemption è un porting per Switch e PS4, disponibile anche su PS5 attraverso la retrocompatibilità.

I giocatori sono già tornati al fianco del protagonista John Marston, un criminale che con la banda di Dutch van der Linde ha sconvolto il governo rubando ai ricchi e ai potenti per donare ai più bisognosi. Colpito e lasciato morire dai suoi compagni durante un'assalto a un treno, Marston sopravvive e cambia vita diventando onesto. La vita con sua moglie Abigail e suo figlio Jack trascorre serena solamente per qualche anno, con gli agenti federali che lo costringono ad abbandonare il suo ranch. In questa sua nuova avventura, fa la conoscenza di Bonnie MacFarlane, una giovane mandriana che gli salverà la vita.

In occasione di Tombstone Redemption, un grande evento che celebra il titolo Rockstar e che sconvolge la cittadina di Tombstone in Arizona facendola tornare al 1880 e somigliare alla fittizia Blackwater, la coppia di cosplayer guidata da Tara Lynne si è cimentata in una splendida interpretazione in cui John e Bonnie siedono dinanzi alla banca cittadina e si muovono per i territori aridi del selvaggio west con le revolver tra le mani.