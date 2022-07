John Riccitiello di Unity: 'Chi non pianifica la monetizzazione nei giochi è un idiota'

John Riccitiello sa sempre come far parlare di sé. L'attuale CEO di Unity, nonché ex CEO e presidente di Electronic Arts, ha fatto discutere con le sue dichiarazioni nel corso di un'intervista con il portale Pocket Gamer, in merito alla delicata questione della monetizzazione nei videogiochi.

Riccitiello, infatti, ha detto la sua gli sviluppatori che non pianificano sin da subito sistemi di monetizzazione, considerando degli "idioti" rimasti indietro nel tempo coloro che non includono microtransazioni nei loro giochi. "Ferrari ed altri produttori d'automobili all'avanguardia ancora lavorano con argilla e coltelli d'intaglio, e c'è una parte dell'industria videoludica molto piccola che lavora in questo modo. Alcune di queste persone sono tra coloro con le quali amo maggiormente discutere: sono le più stupende, pure e brillanti, ma sono anche dei completi idioti", afferma il CEO di Unity.

Per Riccitiello, infatti, l'industria videoludica è ormai cambiata, motivo per cui chi non prepara sin da subito sistemi di monetizzazione rischia di rimanere indietro, e senza una corretta pianificazione delle monetizzazioni o del ciclo di compulsione dei contenuti il rischio è vedere masse di giocatori abbandonare un gioco nel giro di poco tempo.

"Sono stato nell'industria videoludica - prosegue Riccitiello - più di chiunque altro come testimoniato dai miei capelli grigi. Un tempo gli sviluppatori pubblicavano i loro giochi sul mercato letteralmente senza alcun tipo di interazione in anticipo. Questo modello è legato alla filosofia di molte forme d'arte e media, e lo rispetto profondamente perché conosco la cura e dedizione che vengono riposti. Ma l'industria videoludica è ora divisa tra chi è ancora fedele a tale filosofia e chi prova a capire cosa rende di successo un prodotto oggi. E non conosco alcun artista di successo a cui non importa cosa pensa il giocatore. Possono scegliere di ignorare i loro feedback, ma scegliere di non saperli proprio non è una grande idea".

E conclude sull'argomento: "Ho visto grandi giochi fallire perché hanno impostato il loro ciclo di compulsione a due minuti quando sarebbe dovuto essere di un'ora. Talvolta non si nota nemmeno la differenza tra un gioco di successo o fallimentare, non fosse per questo bilanciamento e le conseguenze che ha sul tasso di abbandono dei giocatori".

Cosa ne pensate delle parole di Riccitiello? Intanto secondo un report di Kotaku sembra che Unity abbia licenziato centinaia di dipendenti, con ogni settore dell'azienda che sembra aver subito un contraccolpo per questa mossa. A inizio 2022, intanto, Unity ha acquistato Ziva Dynamics, ottenendo in questo modo nuove tecnologie IA all'avanguarda con volti iper-realistici.