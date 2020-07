John Romero tra COD Warzone e Fortnite: cosa sono i battle royale per il papà di DOOM?

Intervistato da IGN.com, John Romero ha discusso dell'evoluzione avvenuta in questi anni nel genere degli sparatutto e offerto il suo punto di vista sulle possibile prospettive future delle moderne esperienze battle royale come Call of Duty Warzone, Fortnite, Apex Legends o il recente Hyper Scape di Ubisoft.

Il papà di DOOM è attualmente impegnato nello sviluppo dell'originale strategico sui gangster di Empire of Sin ma, da icona indiscussa del genere degli FPS, ha voluto spiegare che cosa ne pensa dei videogiochi sparatutto di questa generazione ed esordire nel discorso affermando che "gli elementi base degli FPS sono in circolazione da molto tempo, è solo che adesso sono molto più belli da vedere. Non c'è stata una grande evoluzione, tranne forse che nella serie di Call of Duty con il suo modello di progressione a obiettivi, o Half-Life 2, che ha introdotto molta narrazione".

Quanto ai battle royale, il genere di esperienze videoludiche più popolare del momento, Romero afferma che si tratta di una "caratteristica" degli sparatutto e che non devono rappresentare necessariamente il futuro dei videogiochi: "Si tratta di un'altra modalità di deathmatch. Non è un tipo completamente nuovo di giochi sparatutto, avviene solo in una mappa più grande e coinvolge molte più persone nella stessa sfida che termina sempre in un tempo prestabilito. I battle royale sono una bella variante delle sfide deathmatch".