John Romero non esclude di sviluppare un FPS ispirato a Doom e Quake

John Romero non è rimasto con le mani in mano negli ultimi anni e attualmente è impegnato su Empire of Sin mentre lo scorso anno ha pubblicato Sigil, tuttavia sono in molti ad aspettarsi un nuovo shooter in soggettiva da uno dei papà di DOOM.

Rispondendo a una serie di domande su Reddit, Romero fa sapere di non essere stato coinvolto nello sviluppo di DOOM Eternal: "non sono un dipendente di ID Software e dunque non hanno avuto bisogno di me per sviluppare DOOM Eternal", queste le parole del producer e game designer americano, che ha poi aggiunto di apprezzare il reboot di DOOM del 2016: "è un gioco ben fatto e da quanto ho visto anche Eternal promette bene."

E per quanto riguarda il futuro? "Ho un progetto per un FPS stile DOOM o Quake", dichiarazione che ha ovviamente stimolato la community a fare nuove domande in merito. Romero ha affermato di non poter dire nulla ma ha escludo che il suo prossimo progetto possa essere un remake di Daikatana, shooter in prima persona da lui sviluppato a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, accolto tiepidamente da pubblico e critica al lancio e rivelatosi un grosso insuccesso commerciale.