John Romero: il papà di DOOM si prepara ad annunciare il suo nuovo gioco

Dalle pagine del suo profilo Instagram ufficiale, il leggendario creatore di DOOM, John Romero, ci informa dell'imminente annuncio del nuovo videogioco in sviluppo presso gli studi Romero Games da lui diretti. La presentazione ufficiale del progetto è già stata fissata per domani, 10 dicembre.

L'immagine che accompagna l'annuncio mostra l'impronta insanguinata di una mano con il numero 5 impresso sul palmo.

Sempre al numero 5 fa riverimento il messaggio inviato per email ai fan della serie di DOOM dai curatori dei canali social di Romero Games, con l'aggiunta di un breve comunicato che ci ricorda che proprio il 10 dicembre cadrà il venticinquesimo annivesario dall'uscita del primo, indimenticabile videogioco dell'epopea sparatutto di DOOM.

Escludendo i numerosi porting dati alla luce dal 1993 ad oggi e il reboot del 2016 targato Bethesda e iD Software (più il suo diretto successore DOOM Eternal), la serie FPS ideata da Romero annovera "solo" quattro capitoli maggiori, di cui tre con la canonica numerazione progressiva e uno collegato al progetto di Ultimate DOOM.

L'altra pista battuta in queste ore dalla community che attende con ansia l'annuncio di questo gioco potrebbe però essere quella più probabile, e cioè quella rappresentata dal rilancio della proprietà intellettuale di Blackroom, lo sparatutto votato al multiplayer cooperativo che John Romero, con Adrian Carmack, cercò di finanziare su Kickstarter nel 2016 salvo poi desistere e abbandonare sul nascere l'idea con la promessa, però, di riprenderla in futuro una volta trovata una diversa forma per supportare economicamente i team di sviluppo di Romero Games e Night Work Games.