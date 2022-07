John Romero, è ufficiale: in sviluppo un nuovo sparatutto, girerà su Unreal Engine 5

John Romero, il leggendario creatore di DOOM, si riaffaccia sui social per confermare di essere al lavoro su un nuovo sparatutto dopo l'esperienza di Sigil. Il boss degli studi Romero Games spiega inoltre di aver già avviato la ricerca di talenti per concretizzare la visione del suo prossimo FPS.

Come sottolinea lo stesso Romero dalle colonne del suo profilo Twitter personale, "è una nuova alba per Romero Games. Siamo focalizzati al 100% sugli sparatutto in prima persona, la base che ha costruito le nostre carriere, il nostro studio e un intero genere. Il nostro attuale progetto è perciò un nuovissimo sparatutto in prima persona legato a una IP originale".

Romero specifica inoltre di aver avviato una stretta collaborazione con uno dei publisher più importanti e di voler dare forma a questo nuovo FPS utilizzando "una delle tecnologie più all'avanguardia: Unreal Engine 5".

Il papà di DOOM invita così tutti gli sviluppatori, autori e programmatori interessati a questo progetto a farsi avanti per entrare a far parte del team di Romero Games, sia in remoto che negli studi di Galway (Irlanda), con tanto di corsi di aggiornamento e apprendistato sull'utilizzo degli strumenti di sviluppo più avanzati di Unreal Engine 5.