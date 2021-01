John Romero vende su eBay una tastiera distrutta e piegata in due giocando a Quake

John Romero (papà di Doom e Quake insieme a John Carmack) ha deciso di mettere in vendita su eBay un piccolo cimelio della sua collezione, ovvero una tastiera per Mac letteralmente distrutta dopo un deatmatch non favorevole a Quake.

La tastiera è stata utilizzata per testare il funzionamento dei Deathmatch in Quake 1, qualcosa però non è andato per il verso giusto e Romero ha letteralmente piegato in due la tastiera spaccandola in più parti e facendo saltare la maggior parte dei tasti.

Il producer e game designer ribadisce come la tastiera sia distrutta e non utilizzabile, si tratta dunque di un pezzo da collezione che su eBay ha raggiunto quota 320 dollari, l'asta scadrà nella giornata di oggi (mercoledì 20 gennaio) e le offerte continuano ad arrivare a ritmi sostenuti.

In chiusura della descrizione Romero sottolinea come questa "forse non sia la tastiera più adatta per giocare a Quake in Deathmatch", deduzione piuttosto logica dopo averla ridotta in questo stato, non trovate? Se siete interessati, su eBay sono in vendita anche altri oggetti di proprietà di Romero, tra cui un set di tre automobiline giocattolo, queste fortunatamente in buono stato.