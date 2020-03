John Wick Hex avvistato per PS4, Xbox One e Switch: Keanu Reeves in arrivo su console?

Con John Wick Hex disponibile su PC già dallo scorso autunno, sembra che anche la versione console del gioco sia ormai in dirittura di arrivo sul mercato videoludico.

All'interno dei database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board) è infatti stata avvistata una nuova scheda dedicata a John Wick Hex, nella quale si fa esplicito riferimento a nuovi hardware supportati. Nello specifico, stiamo parlando di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Complessivamente, il titolo è stato classificato come contenuto "maturo".

Ispirato all'omonima saga cinematografica "John Wick", il cui protagonista indiscusso è interpretato proprio da Keanu Reeves, il titolo viene descritto come un gioco d'azione strategico, una produzione all'interno della quale sarà possibile vestire i pani dello stesso attore. Che John Wick Hex sia destinato a fare quanto prima il proprio ingresso nei cataloghi Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4? In attesa di poterlo eventualmente scoprire, segnaliamo che per ogni ulteriore informazione e dettaglio, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca recensione di John Wick Hex, a cura del nostro Claudio Cugliandro.



In chiusura, ricordiamo che anche il percorso cinematografico del brand si prepara ad espandersi grazie alla futura pubblicazione di un nuovo lungometraggio: nello specifico , John Wick 4 arriverà nel maggio del 2021.