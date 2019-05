John Wick Hex: Mike Bithell presenta in video il nuovo action strategico

Il vulcanico autore di Volume e Thomas Was Alone, Mike Bithell, presenta in video John Wick Hex, un action strategico ambientato nella violenta dimensione della trilogia cinematografica dell'assassino interpretato da Keanu Reeves.

Realizzato in collaborazione con Good Shepherd Entertainment e LionsGate Games, il progetto di John Wick Hex corre parallelamente alla storia di John Wick 3 Parabellum e promette di regalarci una storia originale con un approccio ludico che trarrà ispirazione dalla serie di XCOM e dai precedenti lavori di Bithell per calarci nei panni dell'antieroe di questa epopea.

Il nostro compito, di conseguenza, sarà quello di servirci delle capacità omicidiarie di John per ripulire la città dalla criminalità organizzata: quanto alle dinamiche di gioco, lo stesso Bithel descrive le meccaniche sparatutto e il sistema di movimento della sua nuova opera a tinte noir come degli "scacchi coreografati che prendono vita per catturare lo stile della serie ed espanderne l'universo con nuove storie".

Il filmato di presentazione di John Wick Hex ci regala delle scene di gioco esplicative ma non controbuisce a fare luce sulla data di uscita e sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce: le uniche informazioni forniteci da Bithell ne confermano l'approdo "a breve" su PC e Mac in esclusiva su Epic Games Store, con le versioni console previste in un secondo momento. In calce alla notizia trovate anche le prime immagini di gioco ufficiali: cosa ne pensate dell'ultimo progetto di Mike Bithell dedicato all'assassino solitario di LionsGate?