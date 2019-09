John Wick Hex: il nuovo trailer annuncia l'uscita dell'8 ottobre

John Wick Hex, il gioco di strategia ispirato agli omonimi film di John Wick, verrà lanciato l’8 ottobre in esclusiva su Epic Games Store. Bithell Games, Good Shepard Entertainment e Lionsgate Games lo hanno annunciato con un nuovo trailer.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta a maggio, prima dell’uscita di John Wick 3: Parabellum (trovate la recensione qui), ultimo film della saga. John Wick Hex è un prequel in cui compariranno tutti i protagonisti della serie a partire dal personaggio principale Keanu Reeves, passando per Ian McShane e Lance Reddick nei rispettivi ruoli di Winston e Charon. Il trailer mostra l’incipit della storia e alcuni frammenti di gameplay basato sul particolare stile di combattimento chiamato Gun-Fu.

Nic Tringali, uno degli sviluppatori, ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con il regista della saga, Chad Stahelski, per studiare tutti gli elementi coreografici da applicare al gameplay e per elaborare vecchie e nuove mosse che possono adattarsi al set di strumenti strategici disponibili in John Wick Hex.

Il gioco esordirà in esclusiva su PC e in un secondo momento dovrebbe arrivare anche su console, anche se al momento non si conoscono i dettagli dell’operazione. Vi ricordiamo che John Wick Hex arriverà l’8 ottobre su PC in esclusiva per Epic Games Store. In attesa di mettere le mani sul gioco potete trovare il provato di John Wick Hex sulle pagine di Everyeye.