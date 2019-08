John Wick Hex: Video Anteprima del nuovo gioco basato sul film con Keanu Reeves

Nel corso della Gamescom 2019, gli autori di Good Shepherd Entertainment e LionsGate Games ci hanno impartito delle singolari lezioni di Gun-Fu per darci modo di confezionare la nostra Video Anteprima di John Wick Hex.

L'originale gioco d'azione firmato da Mike Bithell e basato sull'omonima serie cinematografica con protagonista il famoso personaggio interpretato da Keanu Reeves utilizza l'atipica formula degli strategici per calarci nei panni di John Wick.

I risultati ottenuti dagli autori al seguito del papà di Volume e Thomas Was Alone sono estremamente promettenti, come ci spiega il buon Tommaso "Todd" Montagnoli nelle considerazioni che accompagnano la nostra prova di John Wick Hex dalla Gamescom.

Attingendo al ricchissimo campionario di mosse di arti marziali dell'antieroe interpretato da Reeves nella trilogia hollywoodiana di John Wick, gli sviluppatori diretti da Bithell tenteranno di catturare l'essenza della serie per scriverne un nuovo capitolo interattivo con tante storie inedite da affrontare rigorosamente a suon di prese assassine e di sparatorie.

Nell'impaziente attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di questo insolito progetto a tinte strategiche, vi lasciamo in compagnia della nostra Video Anteprima di John Wick Hex e, qualora ve la foste persa, della nostra recensione del film John Wick 3 Parabellum.