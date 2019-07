John Wick: Keanu Reeves combatte in 8-bit nel demake fan made per NES scaricabile gratis

Traendo spunto dalle adrenaliniche scene action di John Wick 3 Parabellum, lo sviluppatore dilettante conosciuto nella scena come MuriloDev ha ricreato le atmosfere assassine della serie con protagonista Keanu Reeves in un singolare videogioco ispirato agli sparatutto 8-bit per NES.

Il demake fan made di John Wick è scaricabile e giocabile gratuitamente su PC Windows dalle pagine del sito ufficiale di MuriloDev, senza cioè richiedere alcun emulatore o software terzo.

Il progetto, così come possiamo intuire osservando il filmato di presentazione confezionato dall'autore, ha richiesto diverso tempo per essere completato, il tutto attingendo all'esperienza maturata negli universi digitali di capolavori 8-bit come Contra o Metroid.

In base agli standard degli action sparatutto moderni, naturalmente, l'offerta ludica confezionata da MuriloDev risulta essere piuttosto scarna, con sessioni platform ridotte all'osso e sparatorie contro nemici dall'intelligenza artificiale appena abbozzata. Eppure, chi ha trascorso la propria infanzia scavando una nicchia nel proprio divano per passare intere giornate davanti al NES di famiglia saprà certamente apprezzare l'impegno profuso dall'autore di questo progetto.

Ai fan vecchi e nuovi di Keanu Reeves, invece, ricordiamo che il mitico Neo di Matrix sarà uno dei protagonisti di Cyberpunk 2077 ma, nel frattempo, sta già scatenando il pandemonio nella dimensione strategica di John Wick Hex.