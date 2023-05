John Wick, Lionsgate conferma: un nuovo gioco Tripla A è nei piani!

Lo scorso novembre si era diffusa l'ipotesi che Lionsgate stesse pensando ad un gioco Tripla A di John Wick, sebbene ancora nessuna decisione definitiva fosse stata presa in merito. A quanto pare l'idea sta divenendo sempre più concreta, in quanto la compagnia avrebbe effettivamente intenzione di dare vita al progetto.

A rivelarlo nell'ultimo report finanziario è il CEO di Lionsgate, Joe Drake, parlando a più ampio raggio del futuro dell'intero franchise di John Wick, dal cinema alla televisione, passando attraverso anche un nuovo videogioco di grande portata. Drake in verità non si sofferma in maniera dettagliata sui progetti dell'azienda in ambito videoludico, ma parlando del brand cita anche lo "spazio dei videogiochi Tripla A" come ambito nel quale Lionsgate intende muoversi per espandere sempre di più l'universo di John Wick.

E' ancora troppo presto per capire come si concretizzerà un gioco AAA di John Wick, in quanto per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto: non è chiaro chi lo svilupperà e su quali piattaforme verrà pubblicato (presumibilmente PC, PS5 e Xbox Series X/S, magari anche sul successore di Nintendo Switch?), in ogni caso Lionsgate si sta muovendo per rendere realtà in progetto, magari una volta trovata la giusta software house a cui affidarlo.

Il personaggio interpretato sul grande schermo da Keanu Reeves non è stato finora molto attivo in ambito videoludico: il suo gioco più rilevante è stato John Wick Hex, pubblicato originariamente nel 2019. Vedremo quanto ci sarà da aspettare prima di rivederlo nuovamente in azione.