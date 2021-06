Join The Indie: ecco come Intel supporta gli sviluppatori di videogiochi

Intel interviene all'evento Join The Indie per illustrare il lavoro svolto dalla compagnia insieme agli sviluppatori di videogiochi per creare alcune delle esperienze più amate dagli appassionati.

Il 2021 è un anno molto emozionante per Intel, in vista del lancio della prima scheda grafica dell'azienda dedicata per gamer, basata sulla nuova architettura Xe HPG e in vista dell'architettura ibrida Alder Lake che porta per la prima volta in una CPU desktop la combinazione tra core grandi e piccoli.

Intel lavora da sempre a stretto contatto con la comunità degli sviluppatori per assicurarsi che i loro giochi girino bene non solo sulle CPU Intel, ma anche sulle schede grafiche Intel, e questo processo continuerà per garantire la produzione di grandi esperienze. Ad oggi sono oltre 15.000 gli ingegneri al lavoro con Intel per garantire esperienze di alto livello, tra i tanti citiamo il caso di The Coalition con Gears Tactics. All'inizio di quest'anno l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha conferito alla libreria Ray Tracing Intel Embree un premio per i risultati scientifici e tecnici, l'Academy che organizza l'annuale Academy Award riconosce la tecnologia Tay Tracing leader nell'industria per il rendering geometrico Intel Embree come un'innovazione che contribuisce effettivamente al processo di realizzazione dei film.

Ma Intel lavora a contatto con gli sviluppatori anche grazie al programma Game Dev Boost che da accesso a strumenti gratuiti e risorse come tutorial, sample di codice e benefit legati ai programmi promozionali. Con Game Dev Boost Intel promuove titoli selezionati attraverso i canali social, con un valore di investimento stimato di circa 5000 dollari per titolo. Inoltre i giochi saranno presi in considerazione per altre attività del programma come campagne email, eventi dimostrativi e bundle.