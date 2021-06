Join The Indie: al via questo weekend l'evento dedicato agli sviluppatori italiani

W gli sviluppatori è il motto della terza edizione di Join che metterà in risalto i talentuosi studi di sviluppo italiani. Arriva la giornata dedicata ai Guru, figure con esperienza che racconteranno i dietro le quinte del mestiere per soddisfare le curiosità degli appassionati ed essere fonte di ispirazione per gli studi emergenti.

Tra gli ospiti della prima giornata Cristina Nava di Ubisoft Milan (Associate Producer), Christian Cantamessa (creatore di videogiochi, regista e pluripremiato scrittore, tra i suoi più grandi successi Red Dead Redemption e la serie Manhunt) e Marco Massarutto (Executive & Licensing Manager di Kunos Simulazioni, creatori di Assetto Corsa).

Non mancherà l'intervento da parte di Giorgio Catania, responsabile IIDEA. Ospite internazionale Borislav Slavov, compositore pluripremiato, ha creato le colonne sonore di Crysis 2 e 3, Baldur's Gate 3 e Divinity Original Sin II. In collegamento troveremo due vere e proprie leggende del mondo dei videogiochi come Chris Taylor (autore di Total Annihilation, Dungeon Siege e Supreme Commander) e Warren Spector (creatore di System Shock, Deus Ex e Epic Mickey) impegnati in uno speech motivazionale per tutti i giovani sviluppatori in cui daranno dei consigli e racconteranno le proprie esperienze.

Si alterneranno sul palco di Join 9 sviluppatori: 34BigThings, 3d Clouds, Cordens interactive, Gamera Interactive, Leonardo Interactive insieme a Invader Studios, Mixed Bag, Reply Game Studios, Studio Evil e Trinity Team. Partner della terza edizione Intel e Acer, sempre più vicini agli sviluppatori con tecnologie all’avanguardia e programmi innovativi pensati per loro.

“Siamo entusiasti di prendere parte alla terza edizione di Join The Indie con i nostri due brand che soddisfano appieno le loro esigenze: Predator e ConceptD, pensati rispettivamente per il mondo dei gamer e dei creator” afferma Tiziana Ena, PBU & Marketing Head di Acer Italy. "Oltre ad offrire dispositivi caratterizzati da altissime prestazioni per rispondere ai requisiti degli applicativi professionali, abbiamo recentemente annunciato l’integrazione sui dispositivi ConceptD di SpatiaLabs, innovativa tecnologia sensoriale che permette a sviluppatori e artisti di visualizzare in tempo reale le proprie creazioni a 360 gradi senza dover indossare occhialini o periferiche addizionali. Gli sviluppatori interessati hanno la possibilità di sperimentare questa incredibile tecnologia candidandosi a questo link entro il 30 di giugno 2021" conclude Tiziana Ena.

Potrete seguire l'evento in streaming su vari canali partner, scoprirete il calendario e programma aggiornato visitando il sito di Join the Indie alla sezione Segui le Live.