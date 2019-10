JoJo's Bizarre Adventure: Last Survivor, primo gameplay trailer su Jotaro Kujo

JoJo's Bizarre Adventure: Last Survivor ha ricevuto il primo di una serie di video di gameplay che Bandai Namco diffonderà per mostrare i protagonisti nel dettaglio. Il primo è dedicato al personaggio di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders.

Il publisher ha descritto il gioco come uno Stand Battle Royale, che sarà disponibile, perlomeno per il momento, solamente nelle sale giochi giapponesi. Fino a un massimo di 20 giocatori si daranno battaglia a Morioh Town, una città che gli amanti del manga riconosceranno sicuramente.

Oltre ai 20 personaggi controllati dai giocatori, ce ne saranno altri 20 in mano alla CPU, che saranno però piuttosto deboli, e serviranno a far maturare punti esperienza per migliorare il proprio personaggio, portando dunque il totale a un massimo di 40 partecipanti.

Come detto, JoJo's Bizarre Adventure: Last Survivor, è atteso unicamente in Giappone. In attesa di ulteriori dettagli, magari su un'eventuale uscita del gioco su console, non ci resta che lasciarvi al trailer, che trovate come di consueto in cima alla news. Che ve ne pare?