JoJo's Bizarre Adventure Last Survivor: nuovo trailer per il battle royale

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il secondo teaser trailer di JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor, battle royale in arrivo la prossima estate nelle sale giochi giapponesi.

Il filmato offre un assaggio delle meccaniche di gioco e dei poteri che i giocatori potranno sfruttare durante le partite per avere la meglio sugli avversari. Gli sviluppatori hanno descritto JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor come uno Stand Battle Royale, nel quale fino ad un massimo di 20 giocatori saranno chiamati a darsi battaglia a Morioh Town, ambientazione ben nota agli amanti del manga. A complicare la faccenda ci penseranno i nemici controllati dalla CPU, i D'Arby's Assassins, che porteranno il tetto massimo di partecipanti a 40. Pur avendo le stesse fattezze degli altri utenti, questi NPC non saranno particolarmente forti e la loro eliminazione ricompenserà con Soul Chips, necessarie per aumentare il livello e migliorare le abilità del proprio personaggio.

JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor è atteso quest'estate solo ed esclusivamente nelle sale giochi del Sol Levante. Bandai Namco Entertainment non ha ancora fornito notizie sul suo eventuale approdo in Occidente oppure sulle console casalinghe.