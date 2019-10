JoJo's Bizarre Adventure: Last Survivor, il nuovo video gameplay presenta Noriaki

Annunciato da Bandai Namco nel corso del dicembre 2018, JoJo Bizarre Adventure: Last Survivor è un battle royale dedicato all'universo della celebre serie manga.

Con una pubblicazione attualmente attesa esclusivamente nelle sale giochi del Sol Levante, il titolo è tornato a mostrarsi alla community videoludica nel corso del 2019. Con l'esordio del nuovo anno, Bandai Namco ha infatti pubblicato un nuovo trailer di JoJo Bizarre Adventure Last Survivor. Più recentemente, la software house ha concesso ai giocatori di dare uno sguardo più approfondito ad alcuni dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco.

Ad inaugurare questa serie di filmati ci ha pensato un primo gameplay dedicato a Jotaro Kujo, grazie al quale è stato possibile approfondire le meccaniche di gioco di questo nuovo battle royale. Ora, un nuovo approfondimento introduce invece il personaggio di Noriaki Kakyoin. Con una sessione di gameplay della durata di circa un quarto d'ora, disponibile purtroppo esclusivamente in lingua giapponese, Bandai Namco presenta il combattente e le sue caratteristiche. Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Ad ora, non sono state offerte conferme da parte del team di sviluppo in merito ad una possibile pubblicazione di JoJo Bizarre Adventure: Last Survivor anche in Europa.