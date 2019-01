Jojo's Bizarre Adventure Last Survivor, primi dettagli sul Battle Royale

Sono arrivate le prime informazioni e le prime immagini di Jojo's Bizarre Adventure Last Survivor, attraverso i primi location test per l'arcade game recentemente annunciato e che sarà disponibile in Giappone a partire dalla prossima estate.

Si tratta di uno Stand Battle Royale per sale giochi in cui fino a 20 giocatori si daranno battaglia a Morioh Town, l'ambientazione di Jojo's Bizarre Adventure Part 4. Anche 20 ulteriori NPC occuperanno il campo di battaglia e saranno controllati dalla CPU, il che significa un minimo di 21 e un massimo di 40 giocatori totali da affrontare in ogni sfida.

Tali NPC si chiameranno "D'Arby's Assassins" e mentre avranno le stesse fattezze dei giocatori normali, le loro abilità in battaglia sono molto basse, per cui saranno i personaggi che verranno eliminati per primi. Uccidendoli si otterranno delle "Soul Chips", utili per aumentare il livello o le skill del proprio personaggio. Nel gioco sarà possibile entrare in quasi tutti gli edifici, e come in tutti i battle royale, l'area di gioco si restringerà col passare del tempo.

La differenza sostanziale sarà che i personaggi hanno ognuno le proprie abilità, per cui l'importanza di raccogliere oggetti da terra sarà piuttosto relativa. Inoltre, essendo i personaggi già forti di per sé, sarà possibile combattere già dall'inizio del gioco. Infine i personaggi saranno divisi per categorie: a corto raggio, a lungo raggio e di disturbo, ognuna delle quali avrà i propri punti di forza e le proprie debolezze. Jojo's Bizarre Adventure Last Survivor arriverà nelle arcade giapponesi questa estate, nessuna notizia riguardo eventuali porting per console casalinghe.