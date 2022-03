JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R: botte da orbi nel reveal dello State of Play

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con lo State of Play del 9 marzo, Bandai Namco e CyberConnect 2 colgono l'opportunità datagli dall'evento digitale di Sony per annunciare JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R.

La nuova esperienza picchiaduro celebrerà i 35 anni della serie ripercorrendone la storia attraverso un roster con oltre 50 personaggi provenienti dai diversi archi narrativi dell'IP creata da Hirohiko Araki. Gli amanti della saga potranno cimentarsi in combattimenti ancora più frenetici indossando i panni di personaggi iconici come Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, la guerriera Jolyne Cujoh e tantissimi altri.

Il lancio di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R è previsto per fine 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel corso dello State of Play è stato svelato anche Returnal Ascension, l'update gratuito che porterà in dote nello sparatutto roguelike di Housemarque la cooperativa multiplayer (per un massimo di due giocatori) e l'esperienza endgame della Torre di Sisifo.

Per un veloce 'ripasso' delle sorprese che hanno caratterizzato l'ultimo evento mediatico di Sony, qui trovate un riassunto dei giochi PS4 e PS5 mostrati allo State of Play del 9 marzo.