JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R: la Demo Early Access arriva su PS4 e PS5

Dopo aver annunciato in video la data d'uscita di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R, Bandai Namco e CyberConnect 2 forniscono degli importanti chiarimenti sulla finestra di lancio e sui contenuti della Demo Early Access di questo picchiaduro celebrativo.

Con questa demo speciale, l'utenza PS4 e PlayStation 5 potrà provare in anteprima il nuovo progetto a tema JoJo creato da Bandai Namco per festeggiare i trentacinque anni della serie creata da Kirohiko Araki.

Nella Demo Early Access, il roster del frizzante picchiaduro di CyberConnect 2 verrà rappresentato dai quattro personaggi Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO e Jolyne Cujoh; quanto alle modalità, sarà possibile accedere alle lobby Online e alle arene di Pratica. Nel gioco finale, ricordiamo che troveranno spazio oltre cinquanta combattenti provenienti dai diversi archi narrativi di questa proprietà intellettuale, ciascuno dei quali vanterà un proprio set di attacchi, mosse speciali, animazioni e funzionalità specifiche.

In Europa e Nord America, la Demo Early Access sarà disponibile dal 16 al 22 giugno su PS4 e PS5. Prima di lasciarvi al video della Demo, vi ricordiamo che JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R è previsto al lancio per il 2 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.