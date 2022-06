JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R: in preordine ora la Collector's Edition

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R è il nuovo capitolo della famosa saga picchiaduro ad incontri in arrivo il 2 settembre di quest'anno. Su Amazon è in questo momento preordinabile la Collector's Edition, scopriamone assieme prezzi e contenuto.

Con 50 personaggi giocabili provenienti da tutta la saga, potremo rivivere le battaglie più famose di ogni serie e far interagire per la prima volta eroi di universi differenti, in questo titolo troveremo le modalità All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Allenamento e Galleria.

La modalità principale, All Star Battle, ospita sia scontri fra i personaggi del gioco originale che combattimenti inediti creati appositamente per All-Star Battle R, affrontando oltre 100 battaglie con impostazioni e condizioni diverse.

Proprio in questo momento su Amazon è in preordine la Collector's Edition del gioco, al prezzo di 109,99 euro per PS4, PS5 e Nintendo Switch, di seguito il contenuto della confezione:

Collector’s Box

Figurine 26cm – Serie Grandista Jolyne Cujoh Colorazione Speciale

Season Pass – 4 Personaggi Giocabili + Accesso Anticipato

Bonus Season Pass – Costume della Prima Apparizione di Rohan Kishibe e Costume Mohammed Avdol’s Father

Bonus Deluxe Edition – Set di colori alternativi (5 tipi) di Animation Special Event

Bonus Preorder – Costume di Jolyne Cujoh – Giacca della Prigione Statale di Green Dolphin Street

Targhetta da prigioniero

La Collector's Edition è quindi preordinabile a 109,99 euro a questi link per PS4 - PS5 - Nintendo Switch.