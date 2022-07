JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R presenta i nuovi lottatori di Parte 4, 6 e 8

Con un roster di oltre cinquanta personaggi, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R si preannuncia come un vero e proprio sogno per tutti gli appassionati dell'opera creata da Hirohiko Araki.

In vista del lancio del picchiaduro fissato per il prossimo mese di settembre, Bandai Namco Entertainment ha ben pensato di offrire un nuovo assaggio ai videogiocatori in trepidante attesa sotto forma di un nuovo trailer (in italiano) che presenta una serie di nuovi lottatori. Nello specifico, questo nuovo filmato si concentra sui personaggi di Diamond Is Unbreakable (Parte 4), Stone Ocean (Parte 6) e JoJolion (Parte 8).

Oltre ai lottatori già presenti in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle, come Josuke Higashikata, Rohan Kishibe, Jolyne Cujoh o Ermes, questa nuova edizione "R" proporrà anche gente del calibro di Yukako Yamagishi e Jotaro Kujo da Diamond Is Unbreakable, e F.F. da Stone Ocean. In aggiunta, il roster ospiterà pure Ikuro Hashizawa, il protagonista di Baoh: The Visitor, un altro manga creato da Hirohiko Araki prima JoJo’s Bizarre Adventure.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R verrà pubblicato il 1° settembre 2022 su PC e il 2 settembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Avete già letto il resoconto della nostra prova di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R? Sappiate che è anche disponibile una demo gratis!