JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R: trucchi per vincere nella demo gratis

Grazie ad una demo gratuita sul PlayStation Store, i giocatori PS4 e PS5 possono provare JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R per un periodo di tempo limitato. Se anche voi state per cimentarvi nella riproposizione del picchiaduro a incontri, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Sfruttate l'Easy Beat

Una delle meccaniche più interessanti di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R prende il nome di Easy Beat e consiste in un sistema di esecuzione semplificata delle combinazioni di colpi. Se volete attaccare l'avversario con una lunga combo formata da colpi leggeri, medi e pesanti non dovete fare altro che premere ripetutamente il pulsante adibito all'esecuzione di attacchi leggeri. Quando si attiva l'Easy Beat con almeno una barra dell'indicatore, il personaggio sferra gli attacchi speciali HHA, ovvero una mossa speciale minore.

Gli assist possono salvarvi

Avvalersi di un assist in JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R può ribaltare le sorti di un incontro. Si tratta di una meccanica che prevede l'intervento di un personaggio con un attacco di natura diversa in base all'eroe che si chiama in aiuto. L'uso sapiente degli Assist d'Assalto, ovvero quelli che il giocatore può attivare a proprio piacimento, potrebbe persino contribuire a rafforzare una combo e ad infliggere un duro colpo all'avversario. Gli Assist di Inversione sono invece quelli che entrano in gioco quando il personaggio è in fase difensiva o subisce un colpo: è qui che, a patto che l'indicatore sia sufficientemente carico, interviene l'alleato interrompendo la combo del nemico.

Imparate ad usare le Flash Cancel

Altra importante meccanica di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R è quella delle Flash Cancel che, come suggerisce il nome stesso, consiste nella possibilità di interrompere una combo durante la sua esecuzione con l'obiettivo di dare immediatamente il via ad un'altra sequenza di attacchi. Pur essendo una tecnica molto efficace, va considerato che il suo utilizzo richiede un indicatore intero e in alcuni casi sarebbe opportuno eseguire una super mossa GHA al posto di una Flash Cancel.

Vi ricordiamo che la demo mette a disposizione solo quattro personaggi (Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO e Jolyne Cujoh) e resterà disponibile fino al prossimo 22 giugno 2022. La versione finale del gioco arriverà invece il 2 settembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.