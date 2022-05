JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R: il video gameplay svela la data d'uscita

Dopo le botte da orbi di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R ammirate durante lo State of Play di marzo, Bandai Namco e CyberConnect 2 ci rituffano nella dimensione picchiaduro di JoJo per annunciarne la data d'uscita con un video pieno di spezzoni di gameplay inediti.

Il nuovo progetto firmato Bandai Namco celebrerà i 35 anni della serie creata da Hirohiko Araki: in All Star Battle R avremo accesso a un roster con oltre 50 personaggi provenienti dai diversi archi narrativi dell'IP.

I fan vecchi e nuovi della serie avranno così modo di affrontarsi in battaglia indossando i panni di Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, la guerriera Jolyne Cujoh e di tantissimi altri protagonisti della saga.

Il nuovo filmato confezionato dai ragazzi di CyberConnect 2 fissa la data d'uscita di JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R al prossimo 2 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Il titolo sarà disponibile in edizione Standard e in una versione Digital Deluxe che comprenderà dei costumi speciali per ogni lottatore, il Season Pass per sbloccare 4 personaggi aggiuntivi e ulteriori personalizzazioni estetiche.