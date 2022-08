JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R: un video riassume il gameplay e le modalità

L'ultimo video di JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R propostoci da Bandai Namco ci rituffa nelle frizzanti atmosfere del picchiaduro di CyberConnect 2 per illustrarci nel dettaglio tutte le modalità e le dinamiche di gioco offerte dal titolo.

Il titolo celebrerà i 35 anni della serie ripercorrendone la storia attraverso un roster che comprenderà oltre 50 personaggi provenienti dagli archi narrativi dell'IP creata da Hirohiko Araki. I fan della serie potranno così cimentarsi in combattimento ancora più frenetici interpretando i propri beniamini: nell'ampio ventaglio del roster troveremo infatti Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, la guerriera Jolyne Cujoh e tantissimi altri personaggi.

Data l'ampia rosa di lottatori interpretabili, il combat system del titolo sarà quantomai stratificato, prova ne siano le numerose tattiche e tecniche di combattimento che caratterizzeranno le abilità e gli attacchi di ciascun personaggio a schermo. Parallele e complementari al sistema di combattimento ci sarà la Stylish Guard e l'Easy Beat, utilizzabili per evitare "con stile" gli attacchi portati dal nemico e dare vita a combo devastanti.

Il trailer di Bandai Namco entra poi nel merito delle modalità offerteci dal titolo: in All-Star Battle gli scontri con l'intero universo di JoJo's Bizarre Adventure daranno accesso a diverse ricompense per i giocatori. Nella modalità Versus, invece, sarà possibile affrontare i propri avversari in incontri 1v1 o 3v3. L'esperienza Arcade comprenderà invece delle attività suddivise in 8 scontri "tematici", mentre nella modalità Sfida Infinita sarà possibile mettersi alla prova contro i lottatori più forti in un numero infinito di scontri in successione. Non mancheranno poi le arene Allenamento e la modalità Online.

Il lancio di JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R è previsto per l'1 settembre su PC e per il giorno successivo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti e sul gameplay del nuovo picchiaduro "celebrativo" di Bandai Namco, qui trovate la nostra anteprima di JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.