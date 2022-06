JoJo's Bizzarre Adventure All Star Battle R: demo gratis disponibile: link per PS4 e PS5

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del trailer di annuncio di JoJo's Bizzarre Adventure All Star Battle R, gli appassionati della celebre serie manga hanno la possibilità di testare con mano questo nuovo titolo.

Il team di sviluppo ha infatti provveduto a rendere disponibile la già annunciata Demo Early Access, ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Direttamente da PS Store, i giocatori interessati possono dunque procedere con il download gratuito di questo primo assaggio di JoJo's Bizzarre Adventure: All Star Battle R. Il contenuto, lo ricordiamo, resterà accessibile solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo mercoledì 22 giugno, alle ore 9:00 del fuso orario nostrano.

Di seguito, vi riportiamo i link per procedere con il download della Demo Early Access di JoJo's Bizzarre Adventure: All Star Battle R su PlayStation Store:

All'interno della Demo, i giocatori PS4 e PS5 potranno testare solamente 4 lottatori, ovvero Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh e DIO. Nei panni di questi ultimi, sarà possibile fruire sia della Modalità Allenamento sia della Modalità Online di JoJo's Bizzarre Adventure: All Star Battle R.