Joker 2 Folie à Deux vi ha gasato? Ecco i videogiochi con Joker in attesa del film

Se il nuovo trailer di Joker 2 Folie à Deux vi ha gasato e non riuscite ad aspettare il 4 ottobre, oltre a riguardare i film cult sul pagliaccio di Gotham, potreste riscoprire anche i videogiochi in cui è comparso l'iconico villain di Batman. Ripercorriamoli insieme!

La primissima apparizione videoludica del Joker è in Batman The Caped Crusader, videogioco per Amiga del 1988, un'avventura testuale che replicava la messinscena in stile vignette fumettistiche in cui il clown si alleava con il Pinguino per mettere i bastoni tra le ruote al Cavaliere Oscuro. Da non dimenticare poi anche la trasposizione dell'immortale Joker di Jack Nicholson nel videogioco ispirato ai film di Tim Burton, sviluppati da Ocean per Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, PC, ZX Spectrum.

Nel 2003 abbiamo Batman Dark Tomorrow per Nintendo GameCube e Xbox, nel quale Joker ha un ruolo più marginale ma si presenta comunque come avversario finale dell'uomo pipistrello. Non tra gli esempi più virtuosi di tie-in ispirati all'Universo DC, ma lo menzioniamo lo stesso.

Il villain è assoluto mattatore anche in Batman Beyond Return of the Joker, per PlayStation e Nintendo 64. Altro titolo dimenticabile, a dire il vero, ma è da segnalare la presenza di Joker con l'iconico design della serie animata cult degli anni Novanta.

Arrivando all'era moderna, Joker è ovviamente uno degli antagonisti principali dell'amatissima serie Arkham: da unico cattivo di Arkham Asylum al palcoscenico diviso con Hugo Strange e Ra's Al Ghul in Arkham City, fino al suo ruolo particolare in Batman Arkham Knight e ovviamente ai colpi di scena che ci raccontano la sua genesi in Arkham Origins. Senza contare la sua peculiare rivisitazione in Batman The Telltale Series, in cui viene data un'ulteriore rilettura alle sue origini.

Da segnalare anche alcune incursioni abbastanza peculiari: Joker è stato un personaggio aggiuntivo in Mortal Kombat, e lo ritroviamo come lottatore giocabile anche nei due capitoli di Injustice. Addirittura il clown compare come guest star nel MOBA Arena of Valor. E ovviamente ci sono le incarnazioni LEGO, nelle quali il criminale si è sbizzarrito tra follia e risate.



L'apparizione più recente del Joker nei videogiochi è in Suicide Squad Kill The Justice League, dove il perfido criminale è il protagonista della Stagione 1. E secondo gli ultimi rumor, nelle prossime stagioni tornerà a vedersela con un antico rivale...

