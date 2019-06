Joker in arrivo in Mortal Kombat 11? Alcuni Tweet curiosi dal team di NetherRealm!

All'inizio del mese di giugno, il team di NetherRealm ha ufficialmente presentato i primi lottatori DLC di Mortal Kombat 11, confermando la possibilità per i giocatori di vestire i panni di Shang Tsung, Nightwolf, Sindel e Spawn.

Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe non essere l'unico personaggio proveniente dal mondo dei fumetti a fare il proprio esordio all'interno di Mortal Kombat 11 in qualità di DLC. Alcuni recenti cinguetti pubblicati su Twitter da Ed Boon, noto autore della serie picchiaduro, e Tyler Lansdown, community manager presso la sofware house, hanno infatti catturato l'attenzione dei videogiocatori, che hanno immediatamente scatenato la propria fantasia.

Come potete verificare in calce, Ed Boon ha condiviso un criptico cinguettio, all'interno del quale possiamo leggere: "Some people call me the Cowboy...". Alcuni utenti hanno ricondotto quest'ultimo al brano "The Joker", dei Steven Miller Band. Nel testo di quest'ultima, troviamo infatti il verso "some people call me the space cowboy". A far crescere i sospetti della community sono seguiti i commenti al Tweet pubblicati da Derek Kirtzic, di NehterRealm, e, ancor di più, di Tyler Lansdown. Il community manager ha infatti commentato il tutto con un gioco di parole, scrivendo "What a joker".



Che il team di NetherRealm stia suggerendo effettivamente qualcosa? Per saperlo non ci resta che attendere! Nel frattempo, i giocatori possono godersi la nuova Kombat League di Mortal Kombat 11.