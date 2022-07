Ci saranno Joker ed Harley Quinn in Gotham Knights? WB Games risponde

Il San Diego Comic-Con sta portando diverse novità relative a Gotham Knights, l'atteso Action/RPG incentrato sui supereroi DC Comics ed in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 25 ottobre.

Dopo aver mostrato Batgirl in azione nel nuovo trailer di Gotham Knights, i ragazzi di WB Games Montreal hanno tenuto una sessione di Q&A con i fan alla quale ha preso parte il creative director Patrick Redding, pronto a rispondere ad ogni domanda fornendo ulteriori indizi su cosa aspettarci dall'attesa avventura con protagonisti Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood. In particolare, si è soffermato sulla possibile presenza o meno di altri iconici personaggi dell'universo DC.

In particolare un appassionato ha chiesto se in Gotham Knights sarà presente Joker: Redding ha risposto alla domanda con un secco no, confermando che il celebre antagonista di Batman non avrà alcun ruolo nel gioco. Tuttavia è stato più criptico riguardo Harley Quinn: "Non posso confermare né smentire se Harley Quinn ci sarà o no", una risposta particolare che potrebbe lasciar intendere la possibile presenza della ragazza nell'avventura.

Redding ha inoltre ribadito ancora una volta che Batman è "davvero morto" e rimarrà così per l'intero gioco, considerato appunto che la sua scomparsa è il pretesto che dà il via agli eventi di Gotham Knights. Infine, il director conferma che nel titolo sarà presente un unico punto di domanda relativo all'Enigmista.

Ovviamente non sono da escludere eventuali sorprese una volta che il gioco completo farà il suo esordio sul mercato, e scopriremo il prossimo ottobre cosa WB Games ha preparato per i suoi fan. Il team inoltre confermato che Gotham Knights avrà la più grande città di Gotham mai vista in un gioco, promettendo in questo modo una mappa di vaste dimensioni tutta da esplorare.