Josef Fares: EA non guadagnerà un singolo dollaro da A Way Out

Josef Fares, già noto per aver diretto l'apprezzato, è tornato a trattare di, il suo nuovo titolo cooperativo che sarà pubblicato il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One.

In una recente intervista concessa a TheSixthAxis, Fares ha infatti rilasciato delle curiose dichiarazioni, soprattutto in relazione al rapporto collaborativo stretto tra Hazelight Studio, la sua software house, e Electronic Arts, che fungerà da publisher del gioco.

"Questo è il discorso, ed è importante che lo capiate: Electronic Arts non farà un singolo dollaro da A Way Out. Ogni centesimo andrà agli sviluppatori. Non avranno neanche un soldo eppure abbiamo il pieno supporto di EA.

Non hanno questionato sulla visione del gioco - questo perché gliel'ho impedito - quindi sono stati completamente supportivi. Anche con il discorso del Friend Pass, non c'è nessun problema".

A Way Out uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Nella giornata di ieri, è stato pubblicato un nuovo video gameplay del gioco.