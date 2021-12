Josef Fares: fare film è una vacanza rispetto ai videogiochi, per l'autore di It Takes Two

Che Josef Fares preferisse di gran lunga il mondo videoludico a quello cinematografico l'avevamo ben capito ai The Game Awards 2017, quando l'autore salì sul palco offertogli da Geoff Keighley per urlare al mondo quanto gli Oscar fossero sopravvalutati rispetto agli sforzi e ai risultati ottenuti dall'industria dei videogiochi.

Fresco di vittoria ai The Game Awards 2021, dove l'autore libanese si è portato a casa il premio di Gioco dell'Anno grazie a It Take Two, Fares ha ribadito in una recente intervista di ritenere l'industria videoludica molto più impegnativa e prestigiosa rispetto a quella cinematografica. Girare un film, secondo Fares, è come godersi una vacanza, se lo confrontiamo con lo sviluppo di un videogioco.

"In qualità di autore che ha lavorato in entrambi i settori, facendo sei lungometraggi e ora quattro giochi, ve lo posso dire: quando tornerò indietro e farò un film - e lo farò in futuro - sarà come prendersi una vacanza. Abbiamo una quantità estrema di meccaniche diverse e dobbiamo portarle a un livello in cui tutto ha senso, dal punto di vista della rifinitura. Non solo, dobbiamo creare boss, nemici e tutto il resto, e ogni boss impiega dai sei ai nove mesi per essere creato. Il modo in cui funziona per il giocatore è di circa cinque o sei minuti di gioco, ma c'è una quantità estrema di fattori in background.



È intrattenimento interattivo. Hai il tuo pubblico che si scatena e stai creando tutto da zero. Nei film hai un attore, un essere umano, una voce, movimento, l'ambiente, il suono. Ed è un mezzo molto più controllabile".



Fares dichiara di rispettare il cinema e gli Oscar, tuttavia crede che andrebbe dato maggiore credito ai più meritevoli autori dell'industria dei videogiochi: "Quando sono arrivato ai Game Awards 2017, tutti dicevano: "Questo è l'Oscar dei giochi", quindi sul palco, nella mia testa, pensavo "Fan***o gli Oscar, ci stiamo divertendo". "Ecco da dove è arrivato. Non era un'affermazione per dire che gli Oscar fossero una brutta cosa".

Dopo aver conquistato critica e pubblico con It Take Two, Josef Fares si è già lanciato nello sviluppo di un nuovo gioco.