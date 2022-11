Josef Fares oltre It Takes Two: il nuovo gioco cooperativo 'sarà fuori di testa'

Tra pochi giorni il capolavoro cooperativo It Takes Two arriverà su Switch. Josef Fares è così tornato a parlare del prossimo videogioco in sviluppo presso gli studi Hazelight e lo ha fatto 'a modo suo', descrivendo le emozioni restituite a chi lo proverà per la prima volta.

L'eclettico designer, sceneggiatore e regista libanese espone la sua visione sul futuro degli studi Hazelight spiegando a VGC che "sviluppare videogiochi e fare film sono due cose molto diverse, ma la differenza principale sta nel fatto che la community dei giocatori è molto più coinvolta in ciò che fai, e quel coinvolgimento prosegue molto più a lungo. C'è sempre questo rapporto duraturo con chi gioca i tuoi titoli, un legame che si instaura anche se non sviluppi videogiochi come Destiny in cui c'è sempre una community attiva con cui confrontarti".

Fares entra poi nel merito del suo prossimo videogioco dopo la straordinaria esperienza coop di It Takes Two e sottolinea come "stiamo facendo buoni progressi nello sviluppo, ma c'è ancora molto da fare. Di certo sono felice di come sta venendo su, stiamo sicuramente andando nella giusta direzione. E sarà un qualcosa di fott***te bello e fuori di testa, questo ve lo posso garantire! Preparatevi amici miei, sto tornando... e credetemi, vi lascerò a bocca aperta!".



Nel riprendere questo discorso sulle pagine di Everyeye.it con l'intervista concessaci da Fares, il boss degli studi Hazelight approfondisce ulteriormente i temi trattati ai microfoni di VGC dichiarando che "c'è tanta carne al fuoco. Potrei fare tante cose in futuro e tra queste potrebbe non esserci la co-op. Ma il gioco cooperativo rimarrà sempre e comunque la mia principale fonte di ispirazione. In fondo, al di là della formula di gameplay, credo che ciò che conti davvero sia la passione per il videogioco. Cos'altro posso dire? Il mio prossimo progetto spaccherà i cu*i! E probabilmente mi verrà un gran mal di testa per capire come farlo girare anche su Switch... ma chissà, magari per allora ci sarà una nuova Nintendo Switch sul mercato che renderà tutto più facile!". Qualora foste interessati, qui trovate la nostra intervista a Josef Fares sul futuro dopo It Takes Two.



Il boss di Hazelight conferma inoltre la sua partecipazione ai The Game Awards 2022 di dicembre per premiare con il GOTY gli sviluppatori del gioco che si aggiudicherà questo prestigioso premio. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Hazelight (e nella vulcanica mente di Josef Fares), vi lasciamo in compagnia della nostra recensione dell'esplosiva follia coop It Takes Two a firma di Alessandro Bruni.