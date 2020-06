Josef Fares, il nuovo gioco dell'autore di A Way Out sarà all'EA Play

Josef Fares ha confermato quanto trapelato in rete nelle scorse ore, rivelando che all'EA Play vedremo il teaser del nuovo gioco dell'autore di A Way Out, pubblicato come previsto dall'etichetta EA Originals di Electronic Arts.

Fares, divenuto noto per il suo show "sopra le righe" ai The Game Awards 2017 è da tempo al lavoro su un nuovo progetto, ad oggi però non sappiamo assolutamente nulla sul gioco, un breve teaser verrà mostrato nella notte tra giovedì e venerdì durante l'EA Play 2020, altri dettagli non sono noti.

L'etichetta EA Originals si occupa di pubblicare progetti a budget (relativamente) ridotto, negli anni sotto questa label sono usciti giochi come A Way Out, Fe e Unravel, tutti accolti positivamente da pubblico e critica. A Way Out in particolare ha lanciato Josef Fares nello stardom degli autori di videogiochi e il suo nome è diventato incredibilmente popolare, tanto che è alta l'attesa per il suo nuovo progetto.

Non ci resta che attendere l'EA Play del 19 giugno per saperne di più sul prossimo titolo di Fares, voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.