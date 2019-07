Josef Fares: Red Dead Redemption 2 troppo lungo e ripetitivo, giusto il GOTY a God of War

Josef Fares di Hazelight Studio è stato ospite insieme a David Cage di un panel tenuto nel corso del Gamelab 2019. Si è trattato per i due autori di un'ottima occasione per disquisire dei titoli che fanno dello storytelling un elemento cardine della propria struttura ludica.

Nello specifico, il director di A Way Out, contraddistintosi sempre per il suo modo di porsi molto diretto e particolarmente eccentrico, ha dato la sua opinione in merito ad alcuni dei titoli più importanti e discussi dello scorso anno: Red Dead Redemption 2, God of War, premiato come Gioco dell'Anno ai Game Awards 2018, e Marvel's Spider-Man. Lodato come uno dei titoli più rivoluzionari degli ultimi anni, l'open world di Rockstar Games ha incassato qualche critica da parte di Fares, che invece ha speso quasi esclusivamente parole di elogio per i titoli targati Sony:

"Personalmente, il mio gioco dell'anno è stato in realtà Spider-Man. Questo non significa necessariamente che non mi sia piacuto God of War. Penso che God of War sia stato un grande gioco. Ma per quanto mi riguarda, in qualche modo mi ha coinvolto di più Spider-Man.



Il motivo per cui ha vinto God of War e non Red Dead [riferendosi al GOTY assegnato ai Game Awards 2018], credo sia perché God of War si è preso alcuni rischi che si sono dimostrati davvero interessanti. Cory e il team hanno fatto qualcosa di straordinario. Io do credito a loro, ma anche a Sony per aver preso una IP molto famosa e averla condotta totalmente altrove. È rischioso per un titolo da tripla A, e penso che meritasse davvero di vincere.



Red Dead Redemption 2 è un grande gioco in tanti sensi diversi. Un po' troppo lungo se devo essere onesto, un po' troppo ripetitivo nel design delle missioni. Esci, spara a qualcosa e torna indietro. Penso che sia uno dei motivi per cui God of War ha vinto.



Per quanto riguarda i giochi che mi piacciono, sono molto allergico alla ripetitività nelle meccaniche di gameplay. Ho avuto la sensazione che sia God of War che Red Dead fossero un po' troppo lunghi. Avevo bisogno di un'esperienza più breve. Penso che sia stato questo il motivo per cui sono stato catturato maggiormente da Spider-Man. Specialmente con Red Dead, che mi ha lasciato bloccato dopo un po'. È così lungo! Chi ha il tempo per una cosa del genere? E non ho nemmeno figli. Chi finisce questi giochi oggi?".

Cosa ne pensate dell'opinione di Josef Fares? Anche voi avete notato gli stessi difetti nell'ultima fatica di Rockstar Games?