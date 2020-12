Josef Fares farà il suo trionfale ritorno ai Game Awards, in arrivo novità su It Takes Two

Annunciato all'E3 2019, It Takes Two è il nuovo gioco di Josef Fares (autore di A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons), il progetto è scomparso dai radar ma lo rivedremo molto presto. Quando? Giovedì notte, durante i Game Awards.

A darne notizia è Geoff Keighley che sui suoi canali social conferma la presenza di Josef Fares all'evento, il produttore e game designer presenterà il gameplay di It Takes Two, in una delle tante World Premiere annunciate dal giornalista e conduttore canadese.

Non abbiamo purtroppo altri dettagli sul gioco ma ne sapremo di più tra poco alla fine della settimana, quando Fares presenterà ufficialmente il progetto durante i The Game Awards 2020. Molti di voi ricorderanno la performance di Josef Fares ai Game Awards 2017 durante la presentazione di A Way Out, il game director è diventato rapidamente un idolo del web a seguito della sua apparizione e c'è molta curiosità su It Takes Two, produzione che sembra prendere le distanze dai suoi precedenti lavori. It Takes Two è atteso nel corso del 2021 su piattaforme non meglio specificate, presumibilmente PC e tutte le principali console di attuale e vecchia generazione.

Per l'occasione sul canale Twitch di Everyeye.it andrà in onda la speciale maratona Game Awards 2020 in programma dalle 12:00 di giovedì 10 dicembre e fino alle prime luci dell'alba di venerdì 11.