Josef Fares: i videogiochi non sono arte? Roger Ebert aveva torto

Josef Fares, l'autore di A Way Out, è tornato a parlare ai microfoni di IGN.com di un tema molto dibattuto: i videogiochi sono arte? Secondo Fares, assolutamente sì: ecco perché, a suo dire, Roger Ebert aveva torto quando sosteneva il contrario nel 2010.

"Nulla di personale contro di lui, ma io non parlo neppure con chi dice che i videogiochi non sono arte. Non ha nemmeno senso. È così follemente stupido. Se domandassi: 'se facessi un dipinto qui, lo considereresti arte?', penso che gran parte delle persone risponderebbe di sì. Allora osserverei che quello rappresenta una piccola porzione del fare un gioco. Penso ai concept artist quando disegnano... quella è solo una piccola cosa.

Sai, ci sono persone che fanno ragionamenti del tipo 'oh, questo è fatto al computer', e pensano che basti prendere un computer, scrivere semplicemente open world e premere Invio per completare l'opera. La gente lo pensa sul serio a volte. Non lo voglio neppure sentire. Sono delle assolute str****te. È come venire da me a dirmi 'hey, sono stupido. Vuoi parlare con me?'. 'Sì, certo. Parliamo, ma di qualcos'altro'. Quindi non lo prendo neppure sul serio" spiega Josef Fares, commentando l'articolo di Roger Ebert che nel 2010 esprimeva un certo scetticismo nel considerare i videogiochi un mezzo artistico.

Certo, bisogna considerare che dal 2010 a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti. Voi siete d'accordo con le parole di Josef Fares?