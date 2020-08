Joseph Gordon-Levitt: i videogiochi sono il futuro dello storytelling

Negli ultimi anni il medium videoludico ha compiuto dei passi da gigante, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche nella capacità di raccontare delle storie sempre più ad ampio respiro, al punto da superare in scioltezza, in più di un'occasione, anche il mezzo cinematografico.

Questa maturazione non è saltata all'occhio solamente agli addetti al settore e ai videogiocatori, ma anche a personalità impegnate in altri ambiti dell'intrattenimento, come Joseph Gordon-Levitt, attore statunitense noto per pellicole come The Dark Knight Rises, Inception, Looper, Snowden e Don Jon, quest'ultimo diretto da lui in prima persona.

Gordon-Levitt, grande appassionato di tecnologie immersive, ha recentemente partecipato in qualità di ospite allo show Hot Ones del canale YouTube First We Feast's, durante il quale ha avuto modo di parlare del futuro del cinema. Quando il presentatore Sean Evans gli ha chiesto quali sono, secondo lui, le innovazioni cinematografiche destinate a far compiere un passo in avanti alla narrazione, l'attore e regista ha affermato senza mezzi termini che "il futuro dello storytelling saranno i videogiochi", per poi aggiungere: "Non credo che saranno i cineasti a capire come innovare. Nei giochi c'è lo storytelling più all'avanguardia... una narrazione che sembra essere in un reame completamente differente da tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora. Non credo che l'innovazione avverrà necessariamente con i lungometraggi".

Joseph Gordon-Levitt non ha mai partecipato in maniera attiva alla creazione di un videogioco, ma il suo nome lo abbiamo già sentito da queste parti in tempi relativamente recenti. Ubisoft ha infatti commissionato alla sua HitRecord, una piattaforma online alla quale possono collaborare creativi di tutto il mondo, la realizzazione di alcune tracce delle colonne sonore di Beyond Good & Evil 2 e Watch Dogs Legion. Ciò ha generato più di qualche polemica, poiché non è prevista una paga per gli artisti che forniranno del materiale che non verrà incluso nei giochi finali, mentre per coloro che verranno scelti i compensi sembrano essere piuttosto bassi.