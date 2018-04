Jotun: Valhalla Edition arriverà su Nintendo Switch a fine mese

Lo sviluppatore Thunder Lotus Games ha annunciato che Jotun: Valhalla Edition verrà pubblicato su Nintendo Switch il 27 aprile.

Già disponibile dal 2015 su PC, e dal 2016 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Wii U, Jotun debutta per la prima volta su una console portatile. A tal proposito, gli sviluppatori hanno dichiarato di aver applicato alcune ottimizzazione al gameplay in modo da adattare il titolo alla fruizione in mobilità.

Il gioco è già disponibile al preordine nell'eShop nordamericano, dove viene proposto al prezzo di 14,99 dollari. Nelle prossime ore è atteso il debutto nello store europeo, dove probabilmente verrà applicato il cambio 1:1 e prezzato a 14,99 euro. Per l'occasione, Thunder Lotus Games ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia.

Per chi non lo sapesse, Jotun è un gioco di azione-esplorazione disegnato a mano e ambientato nella mitologia norvegese. La protagonista dell'avventura è Thora, una guerriera vichinga morta in maniera ingloriosa che deve fare una buona impressione sugli Dei per avere accesso a Valhalla. I giocatori sono chiamati ad esplorare le vaste aree del Purgatorio per trovare le rune e scatenare Jotun, gigante della mitologia norrena. L’edizione Valhalla include la modalità Valhalla, una vera e propria modalità "hardcore" (sbloccabile dopo aver completato il gioco per la prima volta) dove è possibile affrontare una versione pompata delle già ostiche boss fight fronteggiate nell'avventura principale.