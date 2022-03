Journey compie 10 anni: il compositore Austin Wintory riorchestra la colonna sonora

Il maestro Austin Wintory festeggia il decimo anniversario di Journey insieme a tutti gli appassionati del capolavoro di Jenova Chen riorchestrando i brani della colonna sonora da lui composta per l'iconica avventura lanciata da Thatgamecompany nell'ormai lontano 13 marzo 2012 su PlayStation 3.

Registrata dalla London Symphony Orchestra con la partecipazione del coro London Voices e dell'illustre violoncellista Tina Guo, la colonna sonora riorchestrata di Journey si compone di dieci brani e può essere ascoltata sulle maggiori piattaforme di streaming musicale, ivi comprese Spotify e Apple Music.

Nell'annunciare questa splendida iniziativa, Wintory spiega che "Journey ha cambiato completamente la mia vita. La possibilità di tornare in questa magnifica dimensione e di esplorarne le sonorità con occhi nuovi è un sogno che diventa realtà, specie pensando all'eccezionale talento dei musicisti e degli artisti che mi hanno accompagnato in questo nuovo viaggio. Grazie infinite a Thatgamecompany, a Sony e a tutti i giocatori e ascoltatori che hanno voluto farmi questo dono che non dimenticherò per il resto della mia vita".

In cima alla notizia trovate il video preview della colonna sonora riorchestrata di Journey, in calce vi lasciamo invece il link alla pagina Spotify dalla quale ascoltare liberamente i brani strumentali della soundtrack 'riesplorata' dal compositore Wintory e dall'orchestra sinfonica di Londra. Sulle pagine di Everyeye.it trovate invece la nostra recensione PS4 di Journey.