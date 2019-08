Journey debutta anche su mobile: disponibile da oggi su iOS

Un po' a sorpresa, visto che non erano arrivati annunci in merito, Journey è stato appena pubblicato su App Store>, dove è ora disponibile al prezzo di 4.99 euro. Si tratta del debutto del titolo di thatgamecompany su dispositivi mobile, dopo che era arrivato appena due mesi fa su PC.

Journey è infatti disponibile in esclusiva Epic Games su PC dallo scorso mese di giugno, quando era stato messo in vendita ad un prezzo speciale per via degli sconti sulla piattaforma.

Adesso arriva anche sullo store di Apple, pubblicato da Annapurna Interactive, e per funzionare richiede l'aggiornamento alla versione di iOS 12.2 o successiva, e 1.1 GB liberi di spazio per effettuae il download.

Recentemente su dispositivi mobile era arrivato anche Sky, nuovo titolo dello stesso autore dello stesso Journey e di Flower, che dovrebbe poi uscire in futuro anche su console. Sarà interessante ora vedere la risposta del pubblico nei confronti di Journey e di Sky, ora che sono entrambi disponibili sull'App Store. Si tratta infatti di una tipologia di gioco piuttosto controversa, che però su mobile potrebbe trovare terreno fertile.

Voi che ne pensate? Avete apprezzato i titoli di Jenova Chen già su console all'epoca dell'uscita? Credete possano fare bene anche su dispositivi mobile?