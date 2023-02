Journey to Foundation arriva nel 2023: l'universo di Asimov debutta su PS VR2

A breve distanza dall'approdo di No Man's Sky su PlayStation VR2, l'universo del visore Sony si prepara ad accogliere nientemeno che l'immaginario di Isaac Asimov.

Il padre della fantascienza letteraria rappresenta infatti la fonte d'ispirazione principale per Journey to Foundation. Come facilmente intuibile dal titolo, la nuova creazione videoludica cercherà di riproporre su PlayStation VR2 la straordinaria epopea del Ciclo della Fondazione di Asimov. Un'impresa a dir poco ambiziosa, vista la complessità del mondo ideato dallo scrittore.

Per offrire al pubblico un promo assaggio dell'universo che attende in Journey to Foundation, il team di sviluppo ha sfruttato il palco dello State of Play per presentare un primo trailer. Disponibile in apertura a questa news, il filmato conferma il 2023 come finestra di lancio del titolo. Atteso su PlayStation VR2, Journey to Foundation è ancora privo di una data di debutto più specifica.