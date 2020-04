Journey to the Savage Planet: annunciato con un trailer il DLC Hot Garbage

Nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox sono arrivate ottime notizie per tutti gli appassionati della console Microsoft intenzionati a giocare Journey to the Savage Planet.

Oltre all'arrivo di Journey to the Savage Planet nel catalogo di Xbox Game Pass, previsto esclusivamente su console a partire dal prossimo 9 aprile 2020, gli sviluppatori hanno annunciato anche l'arrivo di una nuova espansione del gioco che prende il nome di Hot Garbage. L'espansione, presentata con un divertente trailer, permetterà ai giocatori di destreggiarsi in una serie di nuove sfide e sbloccare una serie di potenziamenti aggiuntivi, inclusi gli stivali che permettono di muoversi sott'acqua. L'uscita di questa prima espansione del gioco è prevista per il prossimo 15 aprile 2020, ovvero fra pochi giorni. Non è ancora chiaro quale sia il costo del DLC, ma è probabile che lo scopriremo a breve con l'apertura dei preorder sui vari store digitali.

A proposito dell'Inside Xbox di questa sera, avete già dato un'occhiata al nuovo trailer con data d'uscita di Grounded, il nuovo progetto secondario di Obsidian Entertainment la cui uscita tra i titoli Xbox Game Preview è prevista per questa estate?