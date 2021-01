Journey to the Savage Planet arriva su Steam: l'esclusiva Epic Store è terminata

Il periodo di esclusività su Epic Games Store è giunto al termine, e quest'oggi la versione PC di Journey to the Savage Planet arriva anche su Steam. Per celebrare il lancio, lo scanzonato gioco di esplorazione fantascientifica sarà venduto con uno sconto del 40 % fino al 15 febbraio, ovvero a 17,99 euro invece di 29,99 euro.

Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno che ci riporta ai fasti dell’epoca d'oro dei film di fantascienza. Nei panni di un impiegato della Kindred Aerospace, venite abbandonati sul pianeta inesplorato AR-Y 26, sperduto in un fittizio angolo dell’universo. Privi di equipaggiamento e senza il carburante per potere ritornare a casa, siete chiamati ad esplorare e catalogare tutte le specie di fauna e flora del posto, con l'obiettivo di determinare se questo strambo pianeta è abitabile. L'esperienza può essere vissuta in solitaria oppure nella modalità co-op online per 2 giocatori.

A partire da oggi è disponibile anche il DLC Hot Garbage al prezzo di 4,79 euro. Include una nuova località lungomare della Kindred, nuovi equipaggiamenti come gli stivali di piombo per l’esplorazione subacquea e l’abilità di volare, seppur per tempi brevi. Acquistando il gioco e il DLC assieme riceverete un ulteriore sconto del 10%. Per maggiori dettagli sull'esperienza imbastita da Typhoon e 505 Games vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Journey to the Savage Planet.