Journey to the Savage Planet in azione: due ore di gameplay in compagnia del metroidvania

Gli sviluppatori di Typhoon Studios, team canadese che include tra le proprie fila veterani dell'industria con esperienze su titoli quali Assassin's Creed 3 e Far Cry 4, sono pronti a presentarsi sul mercato videoludico con la loro opera di debutto: Journey to the Savage Planet.

Un metroidvania ambientato in un universo illuminato da una moltitudine di colori vivaci, pronto a svelare i propri segreti ai giocatori più avventurosi. Questi ultimi, troveranno ad accoglierli fasi shooter, sessioni di esplorazione ed una significativa dose di umorismo. Se questi elementi vi intrigano e volete saperne di più, vi suggeriamo di visionare il filmato disponibile in apertura a questa news. Al suo interno, il nostro Francesco Fossetti si cimenta infatti con il mondo di Journey to the Savage Planet, in una sessione di circa due ore di gameplay.

Per ogni dettaglio relativo all'opera prima dei ragazzi di Typhoon Studios, sulle pagine di Everyeye, oltre ad un'interessante intervista al producer Reid Schneider, potete ovviamente trovare anche una ricca recensione di Journey to the Savage Planet, sempre a cura di Francesco Fossetti. Per poter provare il gioco con mano, l'attesa non sarà lunga: il titolo sarà infatti disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, martedì 28 gennaio.