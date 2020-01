Journey to the Savage Planet e la critica: uno sguardo alle votazioni Metacritic

Come promesso dal team di sviluppo in occasione della GamesCom 2019, Journey to the Savage Planet è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One: ma qual è stata l'accoglienza da parte della stampa specializzata?

Per scoprirlo, possiamo dare uno sguardo alle votazione attualmente ottenute dal titolo, grazie alle informazioni riportate da Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni. Come di consueto, essendo Journey to the Savage Planet una produzione multipiattaforma, ogni sua versione dispone di una scheda dedicata. Di seguito, alcune principali considerazioni:

PlayStation 4 : con 39 recensioni, è attualmente la versione con il maggior numero di valutazioni. La maggioranza di queste risultano positive, con 29 giudizi che spaziano tra 75/100 e 90/100. Solamente quattro valutazioni si collocano invece al di sotto della sufficienza. Complessivamente, il gioco ottiene così un Metacritic pari a 75/100 ;

: con 39 recensioni, è attualmente la versione con il maggior numero di valutazioni. La maggioranza di queste risultano positive, con 29 giudizi che spaziano tra 75/100 e 90/100. Solamente quattro valutazioni si collocano invece al di sotto della sufficienza. Complessivamente, il gioco ottiene così un Metacritic pari a ; Xbox One : con 13 recensioni, Journey to the Savage Planet totalizza una media di 74/100 , con nove votazioni comprese tra 75/100 e 90/100;

: con 13 recensioni, Journey to the Savage Planet totalizza una media di , con nove votazioni comprese tra 75/100 e 90/100; PC: come la versione Xbox One, troviamo qui 13 recensioni, che determinano un Metascore pari a 76/100. A quattro giudizi compresi tra 60/100 e 70/100, si affiancano otto votazioni che attribuiscono una votazione compresa tra 80/100 e 90/100;

Per ogni dettaglio, potete ovviamente fare riferimento alla nostra recensione di Journey to the Savage Planet , redatta da Francesco Fossetti. Potete inoltre osservare il gioco di debutto diin azione sulle pagine di Everyeye, grazie ad una sessione di gameplay di due ore di Journey to the Savage Planet