Journey to the Savage Planet, data d'uscita per Steam: finisce l'esclusività Epic Store

Ad esattamente un anno di distanza dalla prima pubblicazione del titolo, Journey to the Savage Planet è protagonista di un secondo debutto sul mercato videoludico PC.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato ufficialmente la conclusione della fase di esclusività concessa ad Epic Games Store, che aveva accolto il titolo in concomitanza alla versione console per PlayStation 4 e Xbox One. Di conseguenza, è stata comunicata anche la data a partire dalla quale il pubblico potrà acquistare la divertente space opera usufruendo del catalogo di Steam. Journey to the Savage Planet approderà sullo store digitale di Valve il prossimo giovedì 28 gennaio 2021, segnando così un ampliamento di pubblico per la produzione di Typhoon, edita dal publisher italiano 505 Games.



Intrigante fusione tra l'esplorazione spaziale di Metroid e l'umorismo di Futurama, Journey to the Savage Planet è disponibile anche su Nintendo Switch dallo scorso maggio. Il titolo pone i giocatori nei panni di un viaggiatore approdato su di un pianeta sconosciuto: ARY-26. Come dipendente della Kindred Aerospace, dovrà catalogare assurde forme di vita, cercando al contempo di sopravvivere e di scoprire se il corpo celeste è abitabile.Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Journey to the Savage Planet, redatta dal nostro Francesco Fossetti in occasione del debutto del gioco nel gennaio dello scorso anno.